Трьох постраждалих у ДТП українських дітей літаком повернули додому з Білорусі (фото)

Дітей транспортували до Сумської обласної дитячої клінічної лікарні.

У Сумах приземлився санітарний літак Ан-26 Державної служби з надзвичайних ситуацій з трьома дітьми, які у складі футбольної команди потрапили у ДТП на території Білорусі 13 травня.

Про це повідомили у прес-службі ДСНС.

Читайте такожПостраждалих у ДТП в Білорусі українських дітей сьогодні повернуть додому літаком

«Зранку 31 травня медичний літак ДСНС вирушив до міста Брест, а вже о 15:03 прибув до пункту призначення — у Суми. В аеропорту Андрія, Артема та Платона зустріли співробітники Служби порятунку, міграційної та прикордонної служби, патрульної поліції, а також медики», - йдеться у повідомленні.

Рятувальники допомогли транспортувати дітей до медичних автомобілів, а потім супроводили карети швидких до Сумської обласної дитячої клінічної лікарні.

Як повідомляв УНІАН, вранці 13 травня у Кам’янецькому районі Білорусі автобус із українською дитячою футбольною командою потрапив у ДТП.

За попередньою інформацією, водій (громадянин України), керуючи автомобілем Renault Master, скоїв попутне зіткнення з навантажувачем "Амкодор" під керуванням місцевого жителя. В результаті зіткнення загинула дитина-пасажир з міста Суми (2005 р.н.), яка перебувала на передньому пасажирському сидінні. Ще шестеро хлопців із тяжкими травмами були доставлені до Кам’янецької районної лікарні. У всіх постраждалих діагностовано черепно-мозкові травми різного ступеня тяжкості, а також переломи і вивихи.

За фактом трагічної ДТП у Білорусі відкрили кримінальну справу і затримали водія автомобіля.

14 травня прокуратура Сумської області розпочала кримінальне провадження за фактом неналежної організації поїздки за кордон 26 дітей, які потрапили в ДТП у Білорусі - за ч. 2 ст. 137 (неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей, що спричинило смерть неповнолітнього та тяжкі наслідки) КК України.

15 травня 19 із 26 дітей прибули на Сумщину.

16 травня в Сумах поховали загиблого в ДТП 12-річного хлопчика. Шестеро хлопчиків, постраждалих внаслідок аварії, залишалися на лікуванні у місті Брест.

25 травня начальник Управління охорони здоров’я Сумської облдержадміністрації Сергій Бутенко повідомив, що у Брестській обласній лікарні залишаються ще п'ятеро постраждалих дітей.