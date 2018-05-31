Виробництво зброї: адвокат розповів про діяльність організатора "вбивства" Бабченка

Борис Герман є директором недержавного підприємства з виробництва зброї в Україні.

Підозрюваний в організації замаху на вбивство російського журналіста Аркадя Бабченка є директором недержавного підприємства з виробництва зброї, єдиного в Україні.

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Про це на своїй сторінці у Facebook написав його адвокат Євген Солодко.

"Отже, про організатора «замаху на вбивство» Аркадія Бабченка - його звуть Борис Герман, виконавчий директор українсько-німецького СП «Шмайсер», єдиного недержавного підприємства по виробництву зброї в нашій країні", - написав Солодко.

Він зазначив, що Герман "має давні стосунки з Міністерством оборони України і відомий своєю волонтерською діяльністю для потреб АТО".

"Саме його оптика стоїть на гвинтівках наших снайперів, саме він модернізує і створює найпотужніші снайперські комплекси на базі існуючого армійського озброєння", - зазначив адвокат.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Шевченківському райсуді, до якого надійшло клопотання про арешт підозрюваного, розкрили його ім'я - Герман Борис Львович.

Нагадаємо, українські правоохоронці запобігли замаху на російського журналіста Бабченка, який живе в Києві, провівши 29 травня спецоперацію по інсценуванню його вбивства. За даними СБУ, для вбивства Бабченка російські спецслужби завербували українця ( громадянина "Г"), який отримав 40 тисяч доларів за організацію злочину.

Організатор запропонував колишньому учаснику АТО за 30 тисяч доларів вбити журналіста і передав завдаток в розмірі 15 тисяч доларів. Правоохоронці затримали організатора замаху, який повідомив про плани усунення 30 осіб на території України. Також організатор за завданням російських спецслужб повинен був нелегально придбати зброю для закладки баз на території України.

Організатора замаху на журналіста підготовлено підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України.

Як повідомив генпрокурор Юрій Луценко, учасник АТО буде проходити у справі як свідок.