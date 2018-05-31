Стало відоме прізвище організатора "вбивства" Бабченка - "громадянина Г"

У суді підтвердили, що Герман Борис Львович - підозрюваний в організації "вбивства" журналіста.

До Шевченківського райсуду міста Києва надійшло клопотання про обрання запобіжного заходу відносно Германа Бориса Львовича.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби суду.

"На розгляд до Шевченківського районного суду міста Києва надійшло клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно Германа Бориса Львовича – підозрюваного за ч.1 ст.14, ч.3 ст.27, ч.3 ст.258 КК України (підозрюваного в організації готування до терористичного акту, тобто до застосування зброї з метою порушення громадської безпеки, залякування населення, за попередньою змовою групою осіб, що призвело до загибелі людини)", - йдеться у повідомленні.

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У суді УНІАН підтвердили, що йдеться про підозрюваного в організації замаху на вбивство Аркадія Бабченка.

Як повідомляв УНІАН, українські правоохоронці запобігли замаху на російського журналіста Бабченка, який живе у Києві, провівши 29 травня спецоперацію з інсценування його вбивства.

За даними СБУ, для вбивства Бабченка російські спецслужби завербували українця ( громадянина "Г"), який отримав 40 тисяч доларів за організацію злочину. Організатор запропонував колишньому учасникові АТО за 30 тисяч доларів вбити журналіста і передав завдаток у розмірі 15 тисяч доларів.

Правоохоронці затримали організатора замаху, який повідомив про плани усунення 30 осіб на території України. Також організатор за завданням російських спецслужб мав нелегально придбати зброю для закладання баз на території України.

Організатору замаху на журналіста підготовлено підозру в скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України.

Як повідомив генпрокурор Юрій Луценко, учасник АТО проходитиме у справі як свідок.