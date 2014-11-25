Американський режисер зняв руїни Прип'яті з висоти пташиного польоту

17:20, 25 листопада 2014
Суспільство
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Американський режисер Денні Кук зняв краєвиди закинутої після аварії на ЧАЕС Прип'яті з допомогою безпілотника.

Покинуту Прип'ять зняли з висоти пташиного польоту / скріншот відео youtube

Відео було знято для програми американського каналу CBS "60 хвилин".

Читайте такожНацгвардія охоронятиме Чорнобильську АЕСЗагалом режисер провів у зоні відчуження тиждень.

Нагадаємо, у зоні аварії ЧАЕС планують створити біосферний заповідник.

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