Американський режисер зняв руїни Прип'яті з висоти пташиного польоту
17:20, 25 листопада 2014Суспільство
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Американський режисер Денні Кук зняв краєвиди закинутої після аварії на ЧАЕС Прип'яті з допомогою безпілотника.
Покинуте місто Прип'ять зняли з висоти пташиного польоту / скріншот відео youtube
Відео було знято для програми американського каналу CBS "60 хвилин".
Читайте такожНацгвардія охоронятиме Чорнобильську АЕСЗагалом режисер провів у зоні відчуження тиждень.
Нагадаємо, у зоні аварії ЧАЕС планують створити біосферний заповідник.
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