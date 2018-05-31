Підозрюваний в організації "вбивства" Бабченка фігурує і в інших кримінальних справах

Герман проходить у якості звинуваченого у справах про підроблення документів та незаконне поводження зі зброєю.

Підозрюваний у організації замаху на журналіста Аркадія Бабченка Борис Герман є обвинуваченим в інших кримінальній справах.

Про це йдеться в ухвалі Києво-Святошинського районного суду Київської області від 04 квітня 2018 року, повідомляє "Українська правда".

Тоді суд обрав Герману запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання у справі про підроблення документів.

У цій справі разом з ним обвинувачується Капілян Антоніна Анатоліївна – власниця українсько-німецького СП "Шмайсер", де Герман працює виконавчим директором.

Крім того, з 2016 року поліція розслідує справу відносно Германа про незаконне поводження зі зброєю.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні стало відомо ім'я чоловіка. якого затримали за підозрою у підготовці замаху на вбивство. Ним виявився Борис Герман - виконавчий директор українсько-німецького СП «Шмайсер», єдиного недержавного підприємства по виробництву зброї в Україні.

Нагадаємо, українські правоохоронці запобігли замаху на російського журналіста Бабченка, який живе в Києві, провівши 29 травня спецоперацію по інсценуванню його вбивства.

За даними СБУ, для вбивства Бабченка російські спецслужби завербували українця ( громадянина "Г"), який отримав 40 тисяч доларів за організацію злочину. Організатор запропонував колишньому учаснику АТО за 30 тисяч доларів вбити журналіста і передав завдаток в розмірі 15 тисяч доларів. Правоохоронці затримали організатора замаху, який повідомив про плани усунення 30 осіб на території України. Також організатор за завданням російських спецслужб повинен був нелегально придбати зброю для закладки баз на території України.

Організатора замаху на журналіста підготовлено підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України.