"Місяць живеш з мішенню на лобі": Бабченко емоційно розповів подробиці свого "воскресіння"

За його словами, він не знав скільки проживе, скільки років йому доведеться ходити з охороною і коли можна буде підходити до вікон.

Російський журналіст Аркадій Бабченко розповів, наскільки важко було жити йому і його близьким, знаючи про замах, який готувався.

Відповідний пост він опублікував на своїй сторінці в Facebook.

Читайте такожЗавдяки спецоперації з Бабченком слідство дізналося про 47 потенційних жертв – Луценко

"А ти приходиш такий з моргу, від тебе за кілометр тхне кров'ю і смородом обробної, не спав добу, пережив своє вбивство, місяць ходив з мішенню на лобі і чекав пострілу, місяць прожив з усвідомленням того, що твоя смерть вже оплачена - твоя смерть оплачена! Ця думка паралізує, звичайно - обіймаєш дружину, яка вже навіть не в істериці, стадія істерики закінчилася кілька днів тому, а тепер вже повне, абсолютне спустошення, мертвенна бездушність, все витиснуте геть, не залишилося вже взагалі ніяких емоцій, кілька днів живеш, як просто оболонка, всередині немає нічого, тільки порожнеча", – пише журналіст.

За його словами, він не знав скільки проживе, скільки років йому доведеться ходити з охороною і коли можна буде підходити до вікон.

"Як же я обожнюю ці ваші срачі в фейсбуці, в фейсбуці ви можете мене хоч вбити, але, будь ласка, чи можна це буде тепер лише в фейсбуці, а в реальності не буде більше ніколи, тому що ви, б***ь, взагалі ні**я не уявляєте через яке пекло мені довелося протягнути своїх близьких і не дай бог вам це уявити і пережити", – пише він.

Як повідомляв УНІАН, українські правоохоронці запобігли замаху на Бабченко, який живе в Києві, і провели 29 травня спецоперацію по інсценування його вбивства. За даними СБУ, для вбивства Бабченко російські спецслужби завербували українця, який отримав 40 тис. доларів за організацію злочину.