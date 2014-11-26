З початку АТО США надали Україні 120 млн доларів військової допомоги - Нуланд

Про це заявила помічник держсекретаря США Вікторія Нуланд в інтерв'ю "Медузі".

"З початку конфлікту ми надали Україні допомогу на загальну суму близько 120 мільйонів доларів. Мова виключно про обладнання оборонного призначення або несмертельної дії, за допомогою якого українська армія зможе захиститися від нападу", - сказала Нуланд.

За її словами, це бронежилети, прилади нічного бачення та інше устаткування для українських військових.

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Нуланд також наголосила, що "на сьогодні президент не санкціонував надання українській армії допомоги у формі бойової зброї, але діють консультації та програми з підготовки персоналу та модернізації озброєння".

"Це пов'язано не тільки з тим, що українська армія несе втрати під час конфлікту - модернізація армії необхідна, щоб Україна стала сучасною, обороноздатної демократичною країною, для викорінення корупції в збройних силах", - сказала Нуланд.