США нарощуватимуть військову допомогу Україні

Про це повідомили американські офіційні особи, які проводили брифінг за підсумками поїздки віце-президента Джозефа Байдена в Марокко, Україну та Туреччину, передає ТАСС.

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"Ми розширюємо наше сприяння Україні в галузі безпеки, - сказав один з американських представників. - Туди вже доставлені перші з наших радарів для виявлення і придушення мінометних розрахунків, ще кілька будуть там найближчим часом. Ми також направляємо (в Україну) надлишки військового спорядження і техніки, зокрема (армійські позашляховики) "Хамві" та інші машини. Ми вже виділили на ці цілі $100 млн і сподіваємося, що зможемо витратити ще десятки мільйонів на підготовку (українських військовослужбовців). Ми обговорюємо з конгресом питання про те, щоб ці кошти були в нашому розпорядженні".

У той же час, кажучи про фінансово-економічну допомогу Україні, американські офіційні особи підкреслили, що вона повинна надходити від багатьох країн і міжнародних організацій. "Ми самі не можемо забезпечити її в достатньому обсязі. Нам потрібна участь МВФ і європейців", - визнав один з представників адміністрації Барака Обами. Його колега, який також виступив на брифінгу, додав, що подібна допомога Україні може бути надана лише після того, як в країні завершиться формування уряду і розпочнеться програма реформ.

Що стосується військової допомоги Києву, то про її розширення Вашингтон оголосив ще напередодні поїздки Джо Байдена. У Москві відразу ж заявили, що якщо мова піде про постачання наступальних бойових озброєнь, то це стане порушенням Женевських домовленостей по Україні від 17 квітня.