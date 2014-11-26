Росія перекинула до Криму 14 новітніх винищувачів

Про це заявив т.в.о. командувача 27-ї змішаної авіаційної дивізії Ігор Романов, передає ТАСС.

Згідно з повідомленням, у середу сюди з Краснодарського краю прибули десять винищувачів Су-27СМ і чотири Су-30М2.

"Сьогоднішній день стане знаменним для всіх нас, коли на нашу смугу здійснили посадку сучасні бойові літаки. Після нелегкої напруженої роботи аеродром змінився і став одним з найбільш сучасних", - наголосив Романів.

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Як повідомило джерело в збройних силах, всього в авіаполку в Бельбеку тепер буде 24 бойових і шість навчально-бойових літаків. Перші навчально-тренувальні польоти почнуться 1 грудня.

Зараз на аеродромі Бельбек базується 62-й винищувальний авіаційний полк, що входить до складу 27-ї змішаної авіадивізії. Він був створений в 1941 році в Єйську, у травні 1942 року брав участь в обороні Севастополя. З 1947 постійно базується на Бельбеку, входив до складу військ ППО Радянського Союзу.