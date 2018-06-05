"Тут час зупинився": опубліковані свіжі фото з Донецька
11:55, 05 червня 2018Суспільство
4023 0
Більшість рекламних вивісок у місті збереглися ще з 2014 року.
На плакатах рекламують колекції одягу 2014 року / El Pais
В окупованому бойовиками Донецьку усюди видно плакати та рекламні щити, які ніби "заморозилися" в часі з весни 2014 року.
Відповідний репортаж опублікувало іспанське періодичне видання El Pais, назвавши матеріал "Подорож у минуле в Донецьк".
Автор матеріалу звернув увагу на наявність безлічі символів радянської епохи на вулицях Донецька, а також на те, що більшість рекламних вивісок там залишилися ще з 2014 року.
Як повідомляв УНІАН, раніше в окупованому Донецьку бойовики зрізали і відвезли стелу ФК "Шахтар", яка стояла біля "Донбас Арени".
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter