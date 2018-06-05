"Тут час зупинився": опубліковані свіжі фото з Донецька

11:55, 05 червня 2018
Суспільство
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На плакатах рекламують колекції одягу 2014 року / El Pais

Відповідний репортаж опублікувало іспанське періодичне видання El Pais, назвавши матеріал "Подорож у минуле в Донецьк".

Автор матеріалу звернув увагу на наявність безлічі символів радянської епохи на вулицях Донецька, а також на те, що більшість рекламних вивісок там залишилися ще з 2014 року.

Як повідомляв УНІАН, раніше в окупованому Донецьку бойовики зрізали і відвезли стелу ФК "Шахтар", яка стояла біля "Донбас Арени".

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Теги: #Донецьк#фоторепортаж