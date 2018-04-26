"Футболу більше немає": у Донецьку зрізали один із символів "Донбас-Арени" (фото)

09:19, 26 квітня 2018
Війна
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Facebook Денис Казанський

Відповідні фото опублікував у Facebook журналіст Денис Казанський.

"Футболу більше немає, стела теж не потрібна. Стадіон, втім, теж", - підписав він фото.

Втім, можливо, букви зняли і відвезли для того, щоб очистити їх від написів, а потім знову повернуть на місце.

За його словами, в Горлівці також зрізають і здають в металобрухт непотрібні більше рекламні борди.

Facebook Денис Казанський

"Рекламувати більше нічого, рекламні конструкції не потрібні. Кому ще "Новоросію"? Дивіться, як добре стало", - пише він.

Як повідомляв УНІАН, раніше у мережі з'явилися фото занедбаного парку біля"Донбас-Арени" в окупованому Донецьку.

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Теги: #Донбас#Донецьк