"Футболу більше немає": у Донецьку зрізали один із символів "Донбас-Арени" (фото)

У Горлівці також зрізають і здають в металобрухт непотрібні більше рекламні борди.

В окупованому Донецьку зрізали і відвезли стелу ФК "Шахтар", яка стояла біля "Донбас Арени".

Відповідні фото опублікував у Facebook журналіст Денис Казанський.

"Футболу більше немає, стела теж не потрібна. Стадіон, втім, теж", - підписав він фото.

Втім, можливо, букви зняли і відвезли для того, щоб очистити їх від написів, а потім знову повернуть на місце.

За його словами, в Горлівці також зрізають і здають в металобрухт непотрібні більше рекламні борди.

"Рекламувати більше нічого, рекламні конструкції не потрібні. Кому ще "Новоросію"? Дивіться, як добре стало", - пише він.

Як повідомляв УНІАН, раніше у мережі з'явилися фото занедбаного парку біля"Донбас-Арени" в окупованому Донецьку.