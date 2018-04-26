"Футболу більше немає": у Донецьку зрізали один із символів "Донбас-Арени" (фото)
09:19, 26 квітня 2018Війна
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У Горлівці також зрізають і здають в металобрухт непотрібні більше рекламні борди.
Можливо, букви зняли і відвезли для того, щоб очистити їх від написів / Facebook Денис Казанський
В окупованому Донецьку зрізали і відвезли стелу ФК "Шахтар", яка стояла біля "Донбас Арени".
Відповідні фото опублікував у Facebook журналіст Денис Казанський.
"Футболу більше немає, стела теж не потрібна. Стадіон, втім, теж", - підписав він фото.
Втім, можливо, букви зняли і відвезли для того, щоб очистити їх від написів, а потім знову повернуть на місце.
За його словами, в Горлівці також зрізають і здають в металобрухт непотрібні більше рекламні борди.
Facebook Денис Казанський
"Рекламувати більше нічого, рекламні конструкції не потрібні. Кому ще "Новоросію"? Дивіться, як добре стало", - пише він.
Як повідомляв УНІАН, раніше у мережі з'явилися фото занедбаного парку біля"Донбас-Арени" в окупованому Донецьку.
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