КМДА: Міст на «Берестейській» цілий, водій постраждав через хуліганські дії

Вдень у столичних ЗМІ з’явилась інформація про те, що з Берестейського мосту на автомобіль «Рено» впав кусок бетону.

Біля станції метрополітену «Берестейська» водій автомобіля травмувався не через аварійний стан мосту, а через дії хуліганів.

Про це повідомив Департамент транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації через свою сторінку на соціальній мережі Facebook.

Зазначимо, вдень, 7 червня, в столичних ЗМІ з’явилась інформація про те, що з Берестейського мосту на автомобіль «Рено» впав кусок бетону, який практично відірвав руку чоловікові, що знаходився у авто.

Ситуацію оперативно вивчив і прокоментував Департамент транспортної інфраструктури КМДА.

«Берестейський міст цілий. Плита, що пробила лобове скло автомобіля поблизу станції метро Берестейська, не є шматком мосту. За інформацією Нацполіції, шматок плити від стіни, що знаходиться в 300 метрах від шляхопроводу, кинули хулігани. Наразі тривають слідчі дії», – повідомили в Департаменті.

Крім того в коментарі телеканалу «112 Україна» начальник управління з питань надзвичайних ситуацій КМДА Роман Ткачук розповів, що група хлопців відривала шматки облицювання мосту в районі метро «Берестейська» та кидали його вниз – на проїзджу частину. Один із таких шматків потрапив в лобове скло автомобіля що проїжджав під мостом, в результаті чого водій отримав травму руки.

Зауважимо, що в коментарях під новиною про цей випадок на Facebook очевидці теж пишуть про хуліганські дії.

«Будемо чекати відео з регістраторів чи камер. Є свідки, що на мосту жінка кидала щось вниз. Ось тільки не відомо, після цієї події чи вона й стала причиною каменепаду», – пише киянка Олена Харченко.

Цю інформацію підтверджують і інші користувачі Facebook.