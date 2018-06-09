Сенцова в колонії оглянули лікарі

14 травня незаконно засуджений у РФ Олег Сенцов почав голодування з вимогою до Кремля звільнити всіх українських політв'язнів.

Незаконно засудженого в РФ Олега Сенцова, який у колонії голодує з 14 травня, оглянули лікарі.

Як повідомляє прес-служба Управління Федеральної служби виконання покарань Росії в Ямало-Ненецькому автономному окрузі, «засуджений Сенцов О.Г., який добровільно відмовився від прийому їжі, постійно перебуває під динамічним наглядом медичних працівників установи, де він відбуває покарання».

«8 червня 2018 року проведено черговий консиліум лікарів-фахівців ДБУОЗ ЯНАО «Лабитнанзька міська лікарня». Сенцову проведено низку клініко-інструментальних досліджень. Дано рекомендації щодо подальшого ведення пацієнта», - сказано в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, Сенцова співробітники ФСБ РФ затримали в Криму навесні 2014 року. Його етапували до Росії, де судили за сфабрикованим обвинуваченням в організації терактів і підпалів офісів партій на півострові. Російський суд у серпні 2015 року засудив його до 20 років ув'язнення.

14 травня він почав голодування з вимогою до Кремля звільнити всіх українських політв'язнів.

6 червня адвокат Ольга Дінзе, яка представляла інтереси Сенцова на стадії судового процесу в Росії, заявила про те, що режисер готовий до смерті і відмовлятиметься від примусового годування.

За її словами, Сенцов знаходиться на межі і стан його здоров'я стрімко погіршується.