"Путін, введи сезон": у мережі показали фото безлюдних пляжів Криму

Кадри зняті з вебкамер кримських пляжів 8 червня 2018 року.

На пляжах окупованого Криму, незважаючи на початок літа, все ще безлюдно.

Про це свідчить відео, опубліковане на своїй сторінці в Facebook блогером Олексієм Вітаускасом.

Кадри зняті з вебкамер кримських пляжів 8 червня 2018 року. "Крим - це єдиний у світі корабель, пасажири якого голосували за те, щоб їх окупували потопаючі щури. Кадри з вебкамер кримських пляжів, 8 червня 2018 року. І міст не допоміг. Путін, введи сезон!", – написав він.

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ВІДЕО Facebook Alex Vitauskas

Раніше повідомлялося, що пляжі та вулиці в аннексированном Криму залишаються в жахливому стані, не дивлячись на те, що курортний сезон вже давно почався.