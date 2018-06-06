"Несезон у розпалі": в мережі показали забруднені сміттям і фекаліями кримські вулиці (фото)

10:24, 06 червня 2018
Суспільство
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Дороги завалені сміттям / Twitter

Свіжі фото з півострова опублікували в Twitter.

Twitter
Twitter

На знімках видно, як в Ялті посеред вулиці біжать фекальні річки, а узбіччя доріг завалені сміттям.

Як повідомляв УНІАН, російські авіакомпанії різко скоротили кількість рейсів в окупований Крим. Так, у літньому сезоні ємність планованих авіарейсів з Росії в окупований Крим впала на 22,2%, або на 551 тис. місць.

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Теги: #Крим#пляж