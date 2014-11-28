ОБСЄ: погіршення безпеки журналістів і пропаганда загрожують свободі слова

Про це заявила представник зі свободи засобів інформації ОБСЄ Дуня Міятович, презентуючи останній піврічний звіт щодо свободи медіа у регіоні ОБСЄ.

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"У регіоні ОБСЄ медіа стикаються з викликами на багатьох фронтах. Неконтрольоване розповсюдження пропаганди є одним з них", – сказала вона, наголосивши, що ситуація з безпекою журналістів у регіоні ОБСЄ продовжує погіршуватися з часу останнього звіту у липні.

"Безпека журналістів залишається однією з найбільших загроз для свободи медіа у регіоні ОБСЄ. Мають бути зроблені реальні зусилля всіма сторонами для зупинення атак на журналістів, які відбуваються щодня", – сказала Дуня Міятович.

При цьому вона наголосила, що цього року в Україні загинуло 7 журналістів: один у Києві і 6 на Донбасі.