Журналісти виявили 5 суддів-мільйонерів у Вищому госпсуді

Судді Світлана Бакуліна, Алла Демидова, Інна Алєєва, Геннадій Кравчук й Іван Волік задекларували більше мільйона гривень доходів за 2013 рік. Про це йдеться у сюжеті програми Радіо Свобода "Схеми".

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Так, наприклад, заступник голови суду Геннадій Кравчук у 2013 році заробив 1,8 млн грн. Більша частина цього прибутку - подарунки і призи (1,2 млн грн). Це вказано у майновій декларації Геннадія Кравчука, розміщеній на офіційному сайті Вищого господарського суду. Хоча сам Геннадій Кравчук у коментарі журналістам програми намагався все заперечити: "Немає у мене призів і подарунків. Я не приймав".

Понад 3 млн грн задекларувала Світлана Бакуліна. Майже усі кошти у неї – це спадщина. Ще 200 тис. – дивіденди. Утім, без деталей, звідки саме. Іван Волік і Алла Демидова також, згідно з офіційними деклараціями, отримали гроші у спадок.