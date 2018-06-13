Стала відома причина масштабного блекаута в Криму

16:40, 13 червня 2018
Суспільство
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Півострів повністю знеструмлений / фото УНІАН

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на джерело в екстрених службах. Крім того, "Крыминформ" з посиланням на «Кубаньэнерго» повідомляє про відключення енергомосту в Крим.

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«Сталося масове технічне відключення на лінії. Причини з'ясовуються, час на з'ясування – дві години», – сказано в повідомленні.

Як відомо, сьогодні вдень весь окупований Крим залишився без електрики та мобільного зв'язку - зупинилися тролейбуси, не працюють світлофори, в житлових будинках відключилися ліфти.

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Теги: #Крим#світло#електроенергія#блекаут