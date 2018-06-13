Стала відома причина масштабного блекаута в Криму

Сьогодні вдень весь Крим залишився без електрики та мобільного зв'язку - зупинилися тролейбуси, не працюють світлофори, в житлових будинках відключилися ліфти.

Причиною відключення електроенергії в окупованому Криму стала аварія на підстанції «Тамань» в Краснодарському краї.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на джерело в екстрених службах. Крім того, "Крыминформ" з посиланням на «Кубаньэнерго» повідомляє про відключення енергомосту в Крим.

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«Сталося масове технічне відключення на лінії. Причини з'ясовуються, час на з'ясування – дві години», – сказано в повідомленні.

Як відомо, сьогодні вдень весь окупований Крим залишився без електрики та мобільного зв'язку - зупинилися тролейбуси, не працюють світлофори, в житлових будинках відключилися ліфти.