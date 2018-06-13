Окупований Крим залишився без світла і мобільного зв'язку
Територія всього окупованого Криму була відключена від енергопостачання близько 15:25.
Про це повідомляє "Крыминформ" з посиланням на джерела у підприємствах телекомунікаційної сфери. "Весь Крим і Севастополь знеструмлені. Лежить все. В причинах розбираємося", - заявило джерело.
Друге джерело припустило, що сталося аварійне відключення на енергомосту з Кубані в Крим.
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"Крим.Реалії" зазначає, що знеструмлено весь Сімферополь: немає світла в торгових центрах, кафе, стали тролейбуси. Зв'язок у російській мережі МТС в окупованому Криму відсутній повністю, мобільний оператор Win mobile працює з перебоями.
Жителі анексованого Криму повідомляють про відключення в соцмережах.
Раніше повідомлялося, що в Криму, незважаючи на запуск третьої нитки російського енергомосту навесні 2016 року, продовжуються відключення світла. З грудня 2015 року в Крим перестала надходити електроенергія з материкової України через пошкодження електроопори в Херсонській області. Зараз Крим забезпечується за рахунок власної генерації, генераторних установок з Росії і по енергомосту з Кубані.