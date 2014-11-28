Кількість переселенців в Україні досягла майже півмільйона

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила народний депутат України, уповноважена президента України із врегулювання конфлікту в Донецькій та Луганській областях Ірина Геращенко під час брифінгу.

«З Криму та Севастополя до інших регіонів переїхали 19 тис. 501 особа, в тому числі 10 із цих людей – за останній день. А з району АТО до інших регіонів на сьогодні переселено 470 тис. 545 осіб, в тому числі 124 тис. 701 дитина, 98 тис. 286 інвалідів та пенсіонерів. За останню добу ця цифра збільшилась на 2 тис. 295 осіб», - сказала вона.

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Як повідомляв УНІАН, РФ у лютому розпочала і продовжує зараз військову агресію проти України, в результаті якої понад 4,3 тис. громадян загинули, близько 10 тисяч отримали поранення, сотні тисяч були вимушені залишити свої домівки.

24 листопада Геращенко повідомила, що із зони АТО в інші регіони України переселилися 458 тис. 148 осіб, із них 124 тис. 302 — діти.