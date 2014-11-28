Мешканка Донецька найняла бойовиків, щоб викрасти своїх батьків - міліція

Про це йдеться в повідомленні ГУМВС України в Донецькій області.

Бойовики із застосуванням фізичної сили проти волі подружжя насильно вивели їх з квартири й відвезли в невідомому напрямку.

Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.146 КК України (викрадення людини, вчинене за попередньою змовою групою осіб, або способом, небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого, або таке, що супроводжувалося заподіянням йому фізичних страждань, або із застосуванням зброї).

Читайте такожБойовики викрали двох жінок і тримають їх у полоні майже два місяціРаніше, 24 жовтня, помічник генерального секретаря ООН з прав людини Іван Шимонович заявляв, що бойовики на Донбасі продовжують викрадати цивільних осіб з метою отримання викупу.

“Ми отримуємо повідомлення про вбивства, викрадення, тортури та інші серйозні порушення прав людини, зокрема, знищення будинків, захоплення власності. Вони продовжують викрадати людей для отримання викупу та змушують їх до примусової праці”, - сказав Шимонович.

Також він зазначив, що продовжується практика насильницької мобілізації цивільних осіб, і місцевому населенню погрожують стратами.