Чи вдасться «збити» безпілотники в Україні?

Нещодавно Державна авіаційна служба України опублікувала Тимчасовий порядок використання повітряного простору на майже 170 сторінок, яким пропонується суттєво обмежити можливості використання безпілотників. Навіть людина, яка ніколи не тримала в руках і не запускала БПЛА, прочитавши ці правила, розуміє, що вони дійсно суттєво звужують рамки для польотів дронів.

Серед умов Тимчасового порядку, зокрема, і те, що польоти виконуються тільки вдень і без перетину державного кордону. Польоти не виконуються над дорогами державного значення, місцями аварій та катастроф, а також установами виконання покарань та слідчими ізоляторами. Також польоти забороняються над об’єктами, які визначені Міністерством оборони, Міністерством внутрішніх справ, Державною прикордонною службою, Службою безпеки України, Національною поліцією, Національною гвардією, Управлінням державної охорони, іншими військовими формуваннями і правоохоронними структурами, утвореними відповідно до законів України, та відносно яких здійснюється охорона.

Вже не можна буде зняти красиве відео про, скажімо, фонтани на Майдані Незалежності, бо поруч же гуляють люди

Не можна літати безпілотником і у зонах поліцейських/антитерористичних/спеціальних операцій (крім залучених до цих операцій), а також зонах, визначених для забезпечення безпеки осіб, відносно яких здійснюється державна охорона.

Знімати не можна і над морськими портами, залізничними станціями та не ближче 5 км від зовнішніх меж злітно-посадкових смуг та руліжних доріжок аеродромів і вертодромів. Тобто, не можна нічого красивого та цікавого.

Деякі з цих правил узагалі абсурдні: польот може виконуватися не ближче 50 метрів від груп людей до 12 осіб, які знаходяться поза межами приміщень. Тобто, вже не можна буде зняти красиве відео про, скажімо, фонтани на Майдані Незалежності, бо поруч же гуляють люди. Хоча, стоп, який Майдан? Адже центральні вулиці міст, селищ міського типу та сіл одним із правил узагалі забороняється знімати.

Реально лишається знімати лише природу, і то, переконавшись, що біля річки не надто багато людей

Якщо людей більше 12-ти, то знімати вже можна, але на відстані не ближче 150 метрів до них. Ця ж відстань стосується районів забудов багатоповерховими житловими будинками. Таким чином, з безпілотника тепер можна знімати лише… чисте поле? Але і тут не все просто. Адже 50 метрів відстані польоту стосуються не лише людей, але і тварин. Тому, якщо на полі пасуться корови, то така зйомка теж підпадає під заборону. Крім того, на природі відео вийде вже не надто красивим та цікавим, бо підіймати дрон дозволяється лише на 50 метрів, максимум.

Реально лишається знімати лише природу, і то, переконавшись, що біля річки не надто багато людей, а в горах – не надто багато диких кіз.

Власник безпілотника, а їх за останні 5 років в Україні було придбано понад 50 тисяч, може поставити собі сьогодні питання: а навіщо я його купував і що з ним тепер робити?

Та не лише красивим стоковим відео заважатимуть такі правила. Активісти та юристи вважають, що обмеження використання безпілотників може завадити антикорупційним розслідуванням, адже з допомогою дронів журналісти та громадські активісти знімають маєтки посадовців, які не завжди відповідають задекларованим доходам. Крім того, заборону для журналіста використовувати дрон юристи розцінюють як втручання в його діяльність.

Власник безпілотника, а їх за останні 5 років в Україні було придбано понад 50 тисяч, може поставити собі сьогодні питання: а навіщо я його купував і що з ним тепер робити? Активісти та юристи зауважують, що нові правила ще офіційно не затверджені Міністерством юстиції. Водночас, вони вважають, що такі правила і не можуть бути зареєстровані, бо, на їхню думку, порушують Конституцію України та Конвенції про захист прав людини та основоположні свободи.

За безпілотну спільноту вступився і депутатський фронт: депутат від «Батьківщини» Ігор Луценко, який і сам колись запускав дрон просто у будівлі Верховної Ради, пообіцяв, що парламентарі звернуться до Міністерства юстиції з аргументами, чому на сьогодні не варто реєструвати оприлюднений документ, - з міркувань того, що в частині розробки правил для безпілотних літальних апаратів є серйозні порушення.

Хоча у Тимчасовому порядку вказується, що порушення його вимог тягне за собою «відповідальність, що встановлена чинним законодавством України», виходить, якщо правила неофіційні, то і відповідальності за їх «порушення» бути не може? Тобто брати дозволи на виконання польотів безпілотниками, важчими за 2 кг, теж не потрібно? Пояснення немає.

У Державіаслужбі наголошують, що залишаються відкритими для діалогу щодо використання повітряного простору безпілотниками і 19 червня у Міністерстві інфраструктури ще має пройти обговорення запропонованих правил щодо БПЛА. Своєю чергою, у Всеукраїнській федерації власників безпілотників покладають надії на призупинення чи скасування запропонованого порядку взагалі.

Звісно ж, правила безпеки потрібні, але не хотілося б, аби під начебто добрими намірами були приховані бажання заробити на дозволах на зйомку чи таким начебто красивим чином обрубати можливість знімати з повітря будинки не чистих на руку посадовців.

Тетяна Поляковська