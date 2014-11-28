До України прибула перша партія військової допомоги від Канади

Як передає кореспондент УНІАН, партію вантажу супроводжує посол України в Канаді Вадим Пристайко.

Як повідомляв УНІАН, 26 листопада міністр оборони Канади Роб Ніколсон заявив, що Канада надасть Україні нелетальної військової підтримки ще на 11 млн канадських доларів.

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Вчора в Міноборони України заявляли, що 28 листопада з Канади доставлять понад 3 тис. комплектів зимової форми одягу для військовослужбовців Збройних сил України загальною вартістю близько 1,5 млн дол.