Чоловік і жінка, які продавали порно із 4-річною дочкою за криптовалюту, виявилися родичами (відео)

Постраждала від батьків-збоченців дитина неушкоджена, але їй знадобиться допомога психологів.

Батьків, що знущалися з рідної доньки і продавали порновідео в мережі, відправили в СІЗО. Арешт на два місяці без права внесення застави обрав для них полтавський суд.

Як йдеться в сюжеті ТСН, центром міжнародної спецоперації став промисловий Кривий Ріг. Правоохоронці Австралії першими з'ясували, що десь там виготовляють та за гроші розповсюджують по всьому світу жахливе відео за участю маленької дитини. Спецоперація тривала кілька тижнів, її фіналом стало затримання подружжя, котре розбещувало власну 4-річну доньку. Мешканці багатоповерхівки, де все відбувалося, в шоці від цієї інформації. "Це взагалі не збагнути, це щось нелюдське", - каже одна з сусідок. Маленькі діти зізнаються, що фігурантку відеороликів не бачили жодного разу. "Вона не виходила на вулицю. Мама в неї якась така, наче п’яна. Якось вона погано ходить", - розповіла одна з дівчаток.

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Квартиру родина з дитиною винайняла кілька тижнів тому. Управителі будинку жодних скарг на нових мешканців не отримували – все було спокійно. 30-річний чоловік і 29-річна жінка – вихідці з з Азербайджану. Як стало відомо з власних джерел, подружжя – це двоюрідні брат та сестра. Чоловік встиг отримали українське громадянство, дівчинку народили тут. "Те, що ми знаємо від соціальних служб – в них не було жодної інформації на цю дитину. Ніхто до цього не повідомляв, дитина в садочок не ходила", - розповів уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба.

За інформацією ТСН, попереднім оглядом встановлено, що дитина неушкоджена, але їй знадобиться допомога психологів. "Нелюдський спосіб, експлуатація цілковито безпорадної людини. Ця травма залишиться з дитиною назавжди", - прогнозує психіатр Олександр Іванов. Експертиза також має встановити, чи є психічні розлади у батьків. Фахівці підозрюють, що без цього не минулося, однак основною метою все ж була нажива.

В українській кіберполіції кажуть, що заборонене відео у тіньовій мережі виявляють щомісяця і цілодобово розшукують ділків, але анонімних злочинців у мережі більшає, бо лише один перегляд таких роликів коштує від півсотні доларів. "Це може коштувати і 50, і 100 доларів. Домовленості про такі перегляди відбуваються в приватних чатах закритих", - розповів заступник начальника управління кіберполіції Олександр Паламарчук. До прикладу, затримані в Кривому Розі зловмисники продавали своє відео у закритих чатах Австралії та Азії, а оплату за відео ділки отримували у криптовалюті, щоб правоохоронці не могли відстежити платежі.

Злочинці маскуються у мережі за допомогою спеціальних програм. Батьки дівчинки, перебуваючи фізично в Україні, вдавали з себе жителів інших держав. "Швидше за все, що без сторонньої допомоги вони не могли цього зробити. Хтось їм підказав, що краще зробити, як краще це налаштувати, щоб не бути поміченим", - розмірковує ІТ-спеціаліст Роман Прасад. Змінювало подружжя не тільки електронні, а й реальні адреси – десь раз на три місяці.

Полтавські правоохоронці розшукували їх два тижні, бо, як з'ясувалося, родина встигла переїхати до сусідньої області. Після затримання батьків, дівчинку довелося повертати на Полтавщину. Кілька годин правоохоронці везли її вночі бездоріжжям, бо в Кривому Розі соцслужба відмовилася прийняти дитину. "Бездіяльність наших соцслужб не піддається ні критиці, ні висловам. Як поліція, так і соціальні служби, можна сказати, нехлюйськи віднеслися до цієї дитини, тому що вони відмовилися брати будь-які зобов’язання щодо її подальшого перебування", - пояснив керівник управління прокуратури Полтавської області Андрій Жилін.

Нині дитина у реабілітаційному центрі в Полтаві. "Вона була у важкому стані, розгублена, не спілкувалася ні з ким", - каже юрист Катерина Малихіна. Попереду в дівчинки медичні експертизи і багато років відновлення після травми. Поки ж дитина не хоче спілкуватися з дорослими. "Вона більше спілкується з дітьми, вона знайшла в них друзів і вона їм довіряє", - пояснила Малихіна. Рідним батькам дитину вже не повернуть, маленькій дівчинці шукатимуть нову родину. Але спочатку доведеться знайти її родичів в Азербайджані та отримати від них відмову від дитини.