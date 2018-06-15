У Полтаві суд заарештував подружжя, яке використовувало 4-річну доньку для порнозйомок (відео)

Подружжю загрожує до 12 років позбавлення волі.

Октябрський районний суд Полтави обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою подружжю, яке експлуатувало 4-річну доньку для створення порнографічного відео.

Як повідомляє прес-служба Національної поліції України, згідно з прийнятим сьогодні, 15 червня, рішенням, сімейну пару заарештовано строком на 60 діб без права внесення застави.

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Дії затриманих кваліфіковано за ч. 5 ст. 301 (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) КК України. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

Як повідомляв УНІАН, 13 червня у Кривому Розі Дніпропетровської області поліція затримала сімейну пару за підозрою у використанні своєї 4-річної доньки у зйомках для виготовлення порнографічної продукції.