У Києві після поранення дітей від вибуху покинуті автівки забиратимуть на штрафмайданчики

Відповідне доручення дав Кличко у відповідь на надзвичайну ситуацію, в результаті якої постраждали четверо дітей.

Влада Києва ініціює перевірку території усіх районів міста на наявність занедбаних автомобілів.

Як повідомляє прес-служба Київської міськдержадміністрації, відповідне доручення дав міський голова Віталій Кличко у відповідь на надзвичайну ситуацію, в результаті якої постраждали четверо дітей.

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"Якщо автомобіль знаходиться в жахливому стані, ми бачимо, що на ньому відсутні номерні знаки, у нас є всі підстави, щоб евакуювати його на штрафмайданчик до з'ясування, хто є власником авто", - наголосив міський голова.

За словами Кличка, якщо ж власників таких автомобілів не знаходять, то з часом автомобілі слід утилізувати на металобрухт.

Відповідно до окремого доручення міського голови, глави районів міста мають забезпечити перевірку балансових територій з метою виявлення покинутих транспортних засобів у термін до 2 липня 2018 року. Відповідальним на рівні міської адміністрації визначено заступника голови КМДА Петра Пантелеєва.

Як повідомляв УНІАН, 14 червня на вулиці Чорнобильській у Святошинському районі стався вибух в старій покинутій «Волзі», внаслідок якого постраждали четверо дітей віком від 5 до 11 років. Їхній стан, як наголосили медики, вдалося стабілізувати, а найменший хлопчик перебуває у важкому стані, після операції він у медикаментозному сні.

Попередньо з'ясовано, що діти вирішили погратися в автомобілі, для чого залізли до його салону.. Там вони і знайшли предмет, який вибухнув.

За словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, власника «Волги» затримали в Рівненській області.