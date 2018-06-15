Вибух покинутого авто у Києві, через який постраждали діти: власником виявився колишній учасник АТО

Начальник поліції Києва не виключає, що вибуховий пристрій могла закласти в авто інша особа, а не власник.

Власником покинутого авто, біля якого напередодні від вибуху постраждали четверо дітей у Києві, виявився учасник АТО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу заявив начальник Головного управління Національної поліції України у місті Києві Андрій Крищенко.

“Він є офіцером запасу і брав участь в АТО — учасник бойових дій”, - заявив він.

За його словами, власнику авто наразі підозр не оголошували, але з ним працює слідчий в одному з райуправлінь Києва.

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Також Крищенко повідомив, що власника авто затримали у Рівненській області, куди він поїхав напередодні вибуху. При цьому начальник столичного главку зазначив, що однією з версій вибуху є теракт. При цьому, за його словами, на місці вибуху були знайдені декілька фрагментів гранати РГД-5.

Разом з тим, начальник поліції Києва не виключає, що вибуховий пристрій могла закласти в авто інша особа, а не власник.

Як повідомляв УНІАН, діти отримали осколкові поранення, коли грали в салоні старої занедбаної "Волги" у дворі житлового будинку в спальному районі Києва. У них в руках розірвався невідомий предмет. Трьох дівчаток прооперували, хлопчику, який опинився у важкому стані і впав у кому, рятували очі.