Власнику авто, яке вибухнуло у Києві, оголошено про підозру за двома статтями

Найближчим часом суд обере чоловіку запобіжний захід.

У Києві оголошено про підозру власнику покинутого авто, біля якого внаслідок вибуху 14 червня постраждали діти.

Як повідомили УНІАН у Відділі комунікації столичної поліції, про це заявив начальник Головного управління Національної поліції у Києві Андрій Крищенко.

«На цей час чоловіка затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу та за погодженням із процесуальним керівником оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених статтею 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та статтею 128 (Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до семи років позбавлення волі», - повідомив Крищенко.

Слідчі підготували клопотання про обрання зловмиснику запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Найближчим часом суд його розгляне.

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«Окрім того, у кримінальних провадження призначено ряд криміналістичних експертиз, за висновками яких та після детального допиту постраждалих дітей можлива перекваліфікація на більш тяжкий злочин», - зазначив керівник столичних поліцейських.

Як повідомляв УНІАН, 14 червня внаслідок вибуху автомобіля у Святошинському районі столиці постраждали четверо дітей, двоє з яких перебувають у тяжкому стані.

На місці вибуху були знайдені декілька фрагментів гранати РГД-5.

Власником авто виявився учасник АТО, його затримали у Рівненській області, куди він поїхав напередодні вибуху.

Начальник поліції Києва Крищенко не виключав, що вибуховий пристрій в авто могла закласти інша особа, а не власник.