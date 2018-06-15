Вибух у покинутому авто в Києві: поліція затримала господаря машини

09:32, 15 червня 2018
Інциденти
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Троє постраждалих від вибуху авто в Києві дівчаток прооперовані, хлопчик - досі в комі / фото facebook.com/arsen.avakov

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков в Facebook. "За фактом вибуху – втік. Зараз затриманий поліцією в Рівненській області", - написав глава МВС у своєму Facebook, коментуючи інцидент.

За його словами, власник авто міг встановити вибухівку-пастку як відповідь на попередню крадіжку інструментів з машини.

Як повідомлялося, у Києві стався вибух у покинутому авто - постраждали четверо дітей.

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Діти отримали осколкові поранення, коли грали в салоні старої занедбаної "Волги" у дворі житлового будинку в спальному районі Києва. У них в руках розірвався невідомий предмет. За словами місцевих жителів, кинута "Волга" стояла відкритою у дворі вже кілька років.

Трьох дівчаток прооперували, а хлопчик досі перебуває в комі - він у важкому стані. Йому зробили кілька годин операцію, медики рятували малюкові очі.

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Теги: #поліція#авто#Киев