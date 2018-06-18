"Міст збудовано, відпочивальників немає": у мережі показали свіжі фото кримських пляжів
10:15, 18 червня 2018Суспільство
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На світлинах видно, що на пляжі за сприятливої погоди ледве нараховується десяток людей.
З’явилися нові фотографії з окупованого Криму / фото twitter.com/crimeaua1
У Мережі з’явилися свіжі фотографії спорожнілих пляжів окупованого Криму.
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Фото оприлюднені на сторінці «КРЫМский бандеровец» у Twitter.
«Крим. Середина червня. Міст збудовано. Відпочивальників немає! Новофедорівка, 17.06.2018, 10:00. Повітря +29, вода +23... Може, тому що мало хто бажає відпочивати на військовому полігоні?" (с)», – йдеться в повідомленні.
На світлинах видно, що на пляжі за сприятливої погоди ледве нараховується десяток людей.
фото twitter.com/crimeaua1
фото twitter.com/crimeaua1
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