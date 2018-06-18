"Міст збудовано, відпочивальників немає": у мережі показали свіжі фото кримських пляжів

На світлинах видно, що на пляжі за сприятливої погоди ледве нараховується десяток людей.

У Мережі з’явилися свіжі фотографії спорожнілих пляжів окупованого Криму.

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Фото оприлюднені на сторінці «КРЫМский бандеровец» у Twitter.

«Крим. Середина червня. Міст збудовано. Відпочивальників немає! Новофедорівка, 17.06.2018, 10:00. Повітря +29, вода +23... Може, тому що мало хто бажає відпочивати на військовому полігоні?" (с)», – йдеться в повідомленні.

На світлинах видно, що на пляжі за сприятливої погоди ледве нараховується десяток людей.