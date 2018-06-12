"Небувалі напливи туристів з мосту": в мережі показали фото порожніх пляжів окупованої Євпаторії

15:04, 12 червня 2018
Суспільство
1011 0
Twitter RoksolanaToday&Крим

В окупованому Криму, незважаючи на старт купального сезону, напливу туристів не спостерігається. На фото з пляжів окупованій Євпаторії можна помітити лише кілька людей.

Відповідні фото опублікували у Twitter.

Twitter RoksolanaToday&Крим

"Євпаторія. Фіксуємо небувалі напливи туристів з мосту", - йдеться у підписі під фото.

На знімках на всьому пляжі можна помітити лише кілька чоловік.

Як повідомляв УНІАН, жителі Гурзуфа в окупованому Криму повідомляють про сильному забрудненні моря мазутом.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Крим#окупація Криму