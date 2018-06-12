"Небувалі напливи туристів з мосту": в мережі показали фото порожніх пляжів окупованої Євпаторії

На знімках на всьому пляжі можна помітити лише кілька людей.

В окупованому Криму, незважаючи на старт купального сезону, напливу туристів не спостерігається. На фото з пляжів окупованій Євпаторії можна помітити лише кілька людей.

Відповідні фото опублікували у Twitter.

"Євпаторія. Фіксуємо небувалі напливи туристів з мосту", - йдеться у підписі під фото.

На знімках на всьому пляжі можна помітити лише кілька чоловік.

Як повідомляв УНІАН, жителі Гурзуфа в окупованому Криму повідомляють про сильному забрудненні моря мазутом.