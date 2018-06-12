"Небувалі напливи туристів з мосту": в мережі показали фото порожніх пляжів окупованої Євпаторії
15:04, 12 червня 2018Суспільство
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На знімках на всьому пляжі можна помітити лише кілька людей.
Twitter RoksolanaToday&Крим
В окупованому Криму, незважаючи на старт купального сезону, напливу туристів не спостерігається. На фото з пляжів окупованій Євпаторії можна помітити лише кілька людей.
Відповідні фото опублікували у Twitter.
Twitter RoksolanaToday&Крим
"Євпаторія. Фіксуємо небувалі напливи туристів з мосту", - йдеться у підписі під фото.
На знімках на всьому пляжі можна помітити лише кілька чоловік.
Як повідомляв УНІАН, жителі Гурзуфа в окупованому Криму повідомляють про сильному забрудненні моря мазутом.
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