РНБО відзначає активізацію протистоянь між бойовиками на Донбасі

Про це повідомив прес-секретар інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.«Загострюються протистояння між різними бандами терористів, сьогодні підтверджені відомості про загибель 18 терористів під час вчорашніх зіткнень між бойовиками так званої "ЛНР" і російськими «козаками» в місті Антрацит", - повідомив Андрій Лисенко.

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Він зазначив, що через збільшення тиску з боку конкуруючих бандитських угрупувань і невиплати винагороди серед козаків почастішали випадки дезертирства, а окремі банди - на грані розпаду.

"Ми ще раз звертаємося до місцевих мешканців бути обережними, тому що в результаті зіткнень між бандформуваннями, є жертви і серед мирного населення", - підсумував Андрій Лисенко.