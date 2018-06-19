У людей "не витримали нерви": голова профспілки гірників пояснив прорив мітингувальників до Ради

Волинець також зазначив, що учасники мітингу вимагають голосувати за низку законопроектів, зокрема, «шахтарський».

Голова Конфедерації вільних профспілок та голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець зазначає, що прорив мітингувальників до парламенту не планувався, але у людей «не витримали нерви».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в коментарі журналістам в будівлі парламенту.

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Відповідаючи на питання, чи заплановано було прорив до парламенту під час мітингу, Волинець сказав: «це стихійно… це не планувалося, але у людей не витримали нерви, стали проявлятися емоції. Люди мають право на свої емоції, люди мають право брати участь у мітингу. І в кінці кінців люди посунули загорожі і просунулися до дверей».

На уточнення, хто саме з учасників мітингу прорвався до дверей парламенту, він зазначив, що не може сказати хто саме це був.

Волинець також зазначив, що учасники мітингу вимагають голосувати за низку законопроектів, зокрема, «шахтарський».

За словами Волинця, саме шахтарів на цій акції є близько 400.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 19 червня, зранку біля центрального входу до будівлі Верховної Ради розпочались акції шахтарів, чорнобильців та ветеранів війни в Афганістані.

Пізніше учасники акції протесту прорвалися безпосередньо до стін будівлі на Площі Конституції. Між мітингувальниками та правоохоронцями відбулась колотнеча.