Українські кібервійська розповіли про захоплені ними веб-камери на Донбасі, в Криму та РФ

Українські хакери почали захоплювати доступ не тільки до приватних веб-камер на окупованих територіях України, а й у Росії.

Про це розповів відомий український хакер Євген Докукін на своїй сторінці у Facebook.

"Розповім вам секретну інформацію про кількість приватних веб-камер, що були захоплені УКВ (Українські кібервійска - прим. УНІАН) з червня. Як ми почали спостереження за веб-камерами Донецької і Луганської областей, а восени також і Криму", - пише він.

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Хакер зазначає, що одночасно зі спостереженням за публічними камерами, кібервійська почали знаходити і захоплювати доступ і до приватних.

"На сьогодні це наступна кількість камер:всього: 200. Це веб-камери в Донецькій і Луганській областях, Криму та Росії. В цьому місяці ми почали захоплювати камери в РФ", - повідомляє Докукін.

Хакер підкреслює, що це все - окремі хости. На кожному з них в панелі керування можуть бути кілька веб-камер (за звичай кількість камер від 1 до 16). Таким чином загальна кількість окремих приватних камер становить біля 1000 одиниць.