В Україні дедалі більше охочих відкрити свій бізнес, особливо серед молоді (інфографіка)

Зростає і кількість тих, хто хоче відкрити бізнес в найближчому майбутньому.

За останні п'ять років в Україні більше ніж у півтора рази зріс запит на заняття підприємництвом. Сьогодні майже половина респондентів хотіли б мати власну справу.

Про це свідчать результати опитування, проведеного «Рейтингом». Найбільше тих, хто хотів би стати підприємцем, серед молодих опитаних: майже три чверті виявляють готовність займатися власним бізнесом. Також більше прагнення до підприємництва проявляють чоловіки, ті, що працюють, більш заможні та освічені респонденти. Цікаво, що серед тих, хто заявив, що працює, кожен десятий вже працює у власному бізнесі.

Своя справа в найближчому майбутньому

Також варто підкреслити, що серед тих, хто хотів би мати власну справу, зросла оцінка перспектив на старт власного бізнесу у найближчому майбутньому. Сьогодні 22% тих, хто бажав би займатися підприємництвом, заявили про значні шанси у відкритті бізнесу в найближчий час (в минулих опитуваннях таких респондентів було не більше 6%).

Про незначні шанси в цьому напрямку заявили 41%, про їх відсутності - 31%. У регіональному розрізі відносно більше тих, хто говорить про реальні перспективи початку бізнесу у найближчому майбутньому, на Півдні і Заході. Також подібних респондентів найбільше серед опитаних молодого і середнього віку, забезпечених (серед них таких взагалі 41%) та осіб з вищою освітою. Бідні, і непрацюючі особи старшого віку частіше заявляють про відсутність шансів на початок власної справи.

Кого опитували

Опитування проводилося серед населення України від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіоном і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження не більше 2,2%. Терміни проведення: 2-9 червня 2018.