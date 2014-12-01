Із зони АТО вже виїхали понад 480,6 тисяч осіб

Про це повідомив спікер інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.

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"За оперативною інформацією, за добу кількість тимчасово переміщених осіб з району проведення АТО в інші регіони склало близько 2 тис.", - зазначив він.

"В цілому з районів проведення АТО переселено більше 480,6 тис. осіб, у тому числі близько 124 тис. дітей, близько 105 тис. інвалідів та осіб похилого віку", - додав Андрій Лисенко.