Студенти-переселенці мають обрати місце навчання до 12 грудня

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр освіти і науки України Сергій Квіт повідомив на засіданні круглого столу сьогодні у Києві.

«Ті студенти, які перемістились із луганських та донецьких вузів в інші регіони України і мають статус тимчасово допущених до занять, повинні до 12 грудня визначитися, написавши заяви, де вони хочуть навчатися далі: або там, де вони зараз є вільними слухачами, або у своєму виші, який переїхав з Донбасу, якщо він переїхав”, - сказав Квіт.

Також він додав, що з наступного семестру цим студентам буде забезпечено фінансування їхнього навчання, якщо вони навчалися на умовах державного замовлення.

Крім того, Квіт зазначив, що ті студенти-вимушені переселенці, які навчалися на контрактній основі, у нових місцях навчання не сплачуватимуть більше, якщо у вишах, які вони оберуть, навчання за їхньою спеціальністю коштує дорожче.

Читайте такожКіхтенко запевняє, що влада сьогодні робить все для переведення вишів з окупованої на вільні територіїКвіт повідомив про розробку процедури, за якою випускники, бакалаври та магістри зможуть отримати дипломи українських вишів, якщо вони з тих чи інших причин у цьому навчальному році не можуть залишити неконтрольовані українською владою території Луганщини та Донеччини.

Те само, зауважив міністр, стосується і цьогорічних випускників загальноосвітніх шкіл.

“Ми будемо розробляти механізми, в який спосіб вони зможуть отримати атестати та дипломи. Очевидно, це буде форма екстерну, дистанційні форми навчання”, - сказав він.