В Одеській області судитимуть 29-річного підозрюваного у державній зраді

Підозрюваний сприяв представникам спецслужби сусідньої держави в отриманні інформації з грифом таємності.

Прокуратура Одеської області направила в суд обвинувальний акт щодо 29-річного місцевого жителя, підозрюваного в державній зраді.

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Про це УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури Одеської області.

Згідно з повідомленням, досудове розслідування в кримінальному провадженні, відкритому за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу ("державна зрада"), здійснювали слідчі Управління Служби безпеки України в Одеській області.

За даними відомства, підозрюваний сприяв представникам спецслужби сусідньої держави в отриманні стратегічно важливої інформації з відповідним грифом таємності, розголошення якої могло завдати шкоди державним інтересам України.

У прокуратурі уточнили, що зловмисника було затримано 27 лютого, він перебуває під вартою.

За скоєне йому загрожує до 15 років позбавлення волі.