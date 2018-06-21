В Одеській області судитимуть 29-річного підозрюваного у державній зраді

13:33, 21 червня 2018
Суспільство
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Підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі \ Фото УНІАН

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Про це УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури Одеської області.

Згідно з повідомленням, досудове розслідування в кримінальному провадженні, відкритому за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу ("державна зрада"), здійснювали слідчі Управління Служби безпеки України в Одеській області.

За даними відомства, підозрюваний сприяв представникам спецслужби сусідньої держави в отриманні стратегічно важливої інформації з відповідним грифом таємності, розголошення якої могло завдати шкоди державним інтересам України.

У прокуратурі уточнили, що зловмисника було затримано 27 лютого, він перебуває під вартою.

За скоєне йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

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Теги: #суд#Одеса#держзрада