Один із учасників побиття прикордонників у кафе в Маріуполі виїхав у окупований Крим - ЗМІ

Екс-чиновниця стверджує, що учасник нападу, якого не затримала поліція, у 2014 році возив "тітушок" на Антимайдан.

Один з учасників конфлікту у Маріуполі, під час якого побили прикордонників, 20 червня через пункт пропуску "Чонгар" в'їхав на територію окупованого Криму.

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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила екс-заступниця голови Одеської облдержадміністрації Соломія Бобровська.

За її словами, чоловіка звуть А. В. Бужор і він безпосередньо наносив удар прикордоннику Станіславу Кероду. Також екс-чиновниця стверджує, що Бужор у 2014 році він возив "тітушок" на Антимайдан. "Він був опізнаний відразу, але не затриманий чомусь поліцією", - зазначає Бобровська.

Екс-чиновниця додала, що двоє інших підозрюваних у побитті прикордонників також регулярно відвідують Крим, але наразі перебувають на підконтрольній Україні території.

Як повідомляв УНІАН, 17 червня в одному з кафе Маріуполя між охороною закладу та відвідувачами стався конфлікт, який переріс у бійку. У результаті 34-річний чоловік, підполковник Станіслав Керод, який керує пропускним пунктом Сартана на Донеччині, отримав перелом нижньої щелепи, також постраждала жінка-офіцер, в якої діагностували струс головного мозку та численні забої. Двом чоловікам 1999 року народження повідомлено про підозру у скоєнні хуліганства.