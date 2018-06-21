Побиття прикордонників у кафе Маріуполя: двом чоловікам повідомлено про підозру (відео)

Ввечері 17 червня підозрювані на літньому майданчику кафе разом із кількома іншими особами, вчинили бійку, під час якої спричинили тілесні ушкодження військовослужбовцям.

У Маріуполі повідомлено про підозру двом чоловікам, які побили військовослужбовців.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Донецької області, досудовим розслідуванням установлено, що 17 червня близько 22.25 підозрювані особи перебували на літньому майданчику кафе Red cups у ТРЦ «Порт Сіті», де, діючи умисно разом із кількома іншими особами, вчинили бійку, в ході якої спричинили тілесні ушкодження військовослужбовцям.

Читайте такожПрикордонників у Маріуполі побили 19-річні охоронці-стажери: їх затримали

Маріупольською місцевою прокуратурою № 1 встановлено наявність достатніх доказів для повідомлення про підозру двом чоловікам 1999 року народження у скоєнні хуліганства, а саме - грубого порушення громадського порядку, вчиненого групою осіб з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалось особливою зухвалістю, тобто злочину, передбаченого ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України.

Наразі у кримінальному провадженні тривають невідкладні слідчі дії. Встановлюються усі учасники хуліганських дій.

Прокуратура готує клопотання до суду про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

За даними ЗМІ, 17 червня у Маріуполі в кав’ярні Red сups охоронці закладу побили підполковника Держприкордонслужби Станіслава Керода після його прохання поважати клієнтів і дати меню українською мовою. Військовослужбовцю зламали щелепу. Також під час інциденту постраждала лейтенант ДПСУ Валерія Карпиленко. 19 червня Кероду зробили операцію в Києві.