В окупованому Криму збільшилась кількість районів, у яких оголосили НС через посуху

Раніше Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з’єднує головне русло Дніпра з півостровом.

Режим надзвичайної ситуації через посуху оголошений у Джанкойському і Красноперекопському районах Криму.

Читайте такожОдин із учасників побиття прикордонників у кафе в Маріуполі виїхав у окупований Крим - ЗМІ

Про це пише агенція «Кримінформ» із посиланням на підконтрольне Кремлю міністерство сільського господарства Криму, передає Радіо Свобода.

Раніше в Криму оголосили режим надзвичайної ситуації через посуху в Червоногвардійському, Нижньогірському, Первомайському і Совєтському районах.

Наприкінці травня окупаційний глава Криму Сергій Аксьонов повідомив, що збиток, якого зазнали кримські аграрії від весняної посухи, склав понад один мільярд рублів (це понад 400 мільйонів гривень – ред.).

Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з’єднує головне русло Дніпра з півостровом. Після анексії Криму Росією в 2014 році, постачання води на півострів припинили.