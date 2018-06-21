Окупанти в Криму продовжили арешт двом севастопольцям за обвинуваченням у підготовці "диверсій"

Арешт севастопольцям Володимиру Дудці і Олексію Бессарабову продовжено на 2 місяці.

Севастопольцям Володимиру Дудці і Олексію Бессарабову, яких обвинувачують у підготовці «диверсій» на території Криму, «Верховний суд» Криму 18 червня продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою ще на два місяці, до 14 серпня.

Про це Кримської правозахисній групі повідомили родичі Володимира Дудки.

Рішення про продовження арешту винесла «суддя» Тетяна Мельник. Інформація про це є на сайті «суду».

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Клопотав про продовження терміну "старший слідчий ОВС СВ УФСБ Росії по РК і м. Севастополю" підполковник юстиції Кулаков С.В. Судове засідання проходило в закритому режимі.

КПГ неодноразово заявляла про те, що так звана «справа українських диверсантів» є політично вмотивованим кримінальним переслідуванням. У справі диверсантів використовуються недопустимі докази, а затримані в Криму українці у справі «українських диверсантів» позбавлені волі за політичними мотивами з порушенням фундаментальних прав і свобод і є політичними в'язнями.

Як повідомляв УНІАН, Володимира Дудку, Олексія Бессарабова і Дмитра Штиблікова затримали 9 листопада 2016 року в Севастополі. Їх звинуватили в підготовці диверсії організованою групою і зберіганні зброї (КК РФ: ст. 222 ч.3, ст. 222.1 ч.3, ст. 30 ч.1 - ст. 281 ч.2 п. А). Вже понад півтора року Дудка і Бессарабов перебувають у кримському СІЗО.

16 листопада 2017 року «Севастопольський міський суд» засудив Дмитра Штиблікова до 5 років колонії суворого режиму, після того як він уклав досудову угоду зі слідством, тобто визнав свою провину. Жодного з незалежних адвокатів до нього не допустили, що може підтверджувати тиск на нього з боку слідства.