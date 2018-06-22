Савченко готові взяти на поруки 26 осіб

Поручителями готові виступити представники місцевих громадських організацій, а також партії Надії Савченко.

Шевченківський районний суд міста Києва розпочав розгляд клопотання про зміну запобіжного заходу народному депутату України Надії Савченко.

Як передає кореспондент УНІАН, адвокати просять суд змінити їй запобіжний захід з тримання під вартою на особисті поруки 26 осіб. Поручителями готові виступити представники місцевих громадських організацій, а також партії Надії Савченко.

Вони прийшли до судової зали і висловлюють свої аргументи щодо запобіжного заходу Савченко.

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Як повідомляв УНІАН, Савченко і керівник Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимир Рубан, затриманий на лінії розмежування з арсеналом зброї, підозрюються у підготовці терактів та держперевороту.

За даними слідства, Савченко і Рубан планували обстріляти будинки в урядовому кварталі Києва та вбити керівництво держави, а вночі захопити будівлю Верховної Ради.

Савченко інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених сімома статтями Кримінального кодексу України.

22 березня Верховна Рада надала згоду на притягнення Савченко до кримінальної відповідальності, затримання та арешт. 23 березня Шевченківський райсуд Києва обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 59 діб - до 20 травня. 15 травня арешт було продовжено до 13 липня.

Рубан залишатиметься під вартою до 2 липня.