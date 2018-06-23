На Чернігівщині резервісти відточують військову майстерність на навчаннях «Північна фортеця — 2018» (фото)

У навчанні взяв участь начальник Генерального штабу Збройних Сил, генерал армії Віктор Муженко.

На Чернігівщині тривають бригадні навчання резервістів 119-го батальйону територіальної оборони «Північна фортеця — 2018».

Про це повідомили у Департаменті інформдіяльності Черніговської ОДА.

Танкові бригади оперативного командування «Північ» провели тренування з подолання водних перешкод в надводному і підводному положенні.

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Як зазначив заступник командувача оперативного командування «Північ» полковник Петро Ромигайло, всі екіпажі з поставленою задачею впоралися добре. Навчання тривають, і танкісти продовжать відточувати свою майстерність на полігоні, щоб достойно застосувати ці навички в реальних боях проти ворога.

У навчанні взяв участь начальник Генерального штабу Збройних Сил, генерал армії Віктор Муженко. Він подякував резервістам за службу та відзначив їх високий бойовий та моральний вишкіл. Багато з них мають за плечима бойовий досвід на сході, а дехто воював і в Афганістані.

Нагадаємо, навчання резервістів триватимуть до 27 червня.