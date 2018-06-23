На Чернігівщині резервісти відточують військову майстерність на навчаннях «Північна фортеця — 2018» (фото)
На Чернігівщині тривають бригадні навчання резервістів 119-го батальйону територіальної оборони «Північна фортеця — 2018».
Про це повідомили у Департаменті інформдіяльності Черніговської ОДА.
Танкові бригади оперативного командування «Північ» провели тренування з подолання водних перешкод в надводному і підводному положенні.
Читайте такожБез паніки: у Києві проходять поліцейські навчання
Як зазначив заступник командувача оперативного командування «Північ» полковник Петро Ромигайло, всі екіпажі з поставленою задачею впоралися добре. Навчання тривають, і танкісти продовжать відточувати свою майстерність на полігоні, щоб достойно застосувати ці навички в реальних боях проти ворога.
У навчанні взяв участь начальник Генерального штабу Збройних Сил, генерал армії Віктор Муженко. Він подякував резервістам за службу та відзначив їх високий бойовий та моральний вишкіл. Багато з них мають за плечима бойовий досвід на сході, а дехто воював і в Афганістані.
Нагадаємо, навчання резервістів триватимуть до 27 червня.
Фото з навчань «Північна фортеця-2018», https://t.co/ZU7BfAA4AJpic.twitter.com/XogWK83tvn— Defence of Ukraine (@DefenceU) June 23, 2018