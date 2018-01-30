У Сухопутних військах ЗСУ розпочалися збори резервістів (фоторепортаж)

До навчальних зборів залучено понад 700 військовозобов’язаних.

У Сухопутних військах Збройних сил України на базі однієї з військових частин на Харківщині розпочалися збори резервістів оперативного резерву першої черги.

Про це повідомляє прес-центр Командування Сухопутних військ ЗСУ.

«Для якісного проведення навчальних зборів з резервістами розгорнуто довідково-інформаційний центр та організовано всебічне забезпечення речовим майном, харчуванням, місцями для відпочинку. До навчальних зборів залучено понад 700 військовозобов’язаних, у тому числі майже 30 офіцерів запасу», - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що навчальні збори резервістів проводяться саме для перевірки готовності військових частин у разі необхідності доукомплектувати бойові підрозділи військовозобов’язаними зі складу оперативного резерву першої черги, а також для відновлення практичних навичок і вмінь резервістів за їхніми військово-обліковими спеціальностями та участі резервістів у тактичних навчаннях.

За результатами підготовки резервісти повинні набути та відновити індивідуальні знання, навички та фахову підготовку, отримані під час попереднього проходження військової служби.

Окрім того, під час проведення навчальних зборів щороку проводяться індивідуальні співбесіди з резервістами щодо проходження військової служби за контрактом.

«За 2017 рік під час проведення навчальних зборів з резервістами лави військовослужбовців військової служби за контрактом поповнили понад 300 осіб», - додали в Міноборони.