Помер дисидент Євген Сверстюк

На 86-му році життя помер український письменник, громадський діяч і колишній політв'язень Євген Сверстюк.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив директор Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович.

Як раніше повідомляв УНІАН, ще в квітні цього року Євген Сверстюк заявив, що президент РФ Володимир Путін з самого початку планував розпочати в Україні громадянську війну. При цьому він додав: «нема з ким розпочати громадянську війну в Україні. На захист ідеї Путіна та російського прапора українці не піднімуться».

*** Євген Сверстюк народився 13 грудня 1928 року. Закінчив Львівський державний університет. У січні 1972 року був заарештований і в березні 1973 року засуджений за статтею 62 ч. I КК УРСР за виготовлення і розповсюдження документів «самвидаву» до семи років таборів та п'яти років заслання. Євген Сверстюк - президент Українського ПЕН-клубу, доктор філософії, автор книг, численних статей з літературознавства, психології і релігієзнавства; поезій, перекладів із німецької, англійської, російської мов на українську.

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