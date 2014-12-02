Бойовики підірвалися на власних мінах, намагаючись залишити район Новоазовська - Тимчук

В районі Новоазовська одна з диверсійно-розвідувальних груп супротивника, під час виходу з території, контрольованої українськими військами, була виявлена і обстріляна українськими військами.

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Про це повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

"В результаті, поспішно прориваючись на контрольовану бойовиками територію, дана ДРГ вийшла на власні МВЗ (мінно-вибухові загородження). Є вбиті і поранені", - пише він.