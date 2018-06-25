Розгляд клопотання про умовно-дострокове звільнення Балуха перенесено

Засудженого українського активіста не доправили до суду.

Розгляд клопотання про умовно-дострокове звільнення голодуючого в СІЗО українського активіста Володимира Балуха підконтрольний Кремлю Залізничний райсуд Сімферополя перенесено на 5 липня.

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Про це повідомляє видання «Крим. Реалії». «Балуха не доправили до суду, оскільки Залізничний райсуд не знав, що стосовно нього розглядається інша кримінальна справа, і він закріплений на сьогодні за Роздольненським райсудом (Криму). Потрібно було надіслати запит про можливість його етапування сюди для розгляду клопотання», – прокоментувала ситуацію адвокат Ольга Динзе.

Також вона зазначила, що у разі, коли до 5 липня Роздольненський райсуд винесе обвинувачувальний вирок Балуху у кримінальній справі про дезорганізацію роботи ІТТ(ізолятора тимчасового тримання - УНІАН), то Залізничний райсуд Сімферополя може відмовити у розгляді клопотання про умовно-дострокове звільнення через те, що активіст перебуватиме після винесення вироку на етапуванні до місця відбування покарання.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 25 червня контрольований Росією суд в Сімферополі мав розглянути клопотання захисту про умовно-дострокове звільнення Балуха.

ФСБ Росії затримала Балуха 8 грудня 2016 року, стверджуючи, що нібито на горищі його будинку знайдено 90 патронів і кілька тротилових шашок.

Захист Балуха і правозахисники заявляють, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію - через прапор України, який був у дворі його будинку.

Підконтрольний Росії «суд» у Криму визнав Балуха винним у зберіганні боєприпасів і засудив його до 3 років і 5 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні, а також штрафу в розмірі 10 тис. рублів (близько 4,6 тис. грн).

Другу справу щодо активіста порушено через заяви начальника ізолятора тимчасового тримання в селищі Роздольне Валерія Ткаченка, який стверджує, що Балух нібито його побив. При цьому сам активіст і його захист заявляють, що це Ткаченко напав на нього.

Балух 19 березня оголосив голодування.

15 червня Балуху стало зле під час засідання підконтрольного РФ Роздольненського райсуду.

22 червня адвокат повідомив, що активіст відмовився від сухарів і почав пити лише воду.

22 червня Балух написав листа президенту України, в якому висловив надію, що цивілізований світ візьме до уваги «гіркий досвід історії» і зупинить агресивні дії Росії.

24 червня Петро Порошенко подякував Балуху за листа та мужність і пообіцяв продовжити роботу зі звільнення його та інших політв’язнів Кремля.