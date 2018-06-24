"Дякую за мужність": Порошенко відреагував на лист політв’язня Балуха

Президент пообіцяв продовжити роботу зі звільнення Балуха та інших політв’язнів Кремля.

Президент України Петро Порошенко подякував українському політв’язню, засудженому в Криму, Володимиру Балуху за листа і мужність.

«Ніхто не здолає народ, який співає український гімн навіть в кремлівських застінках - попри заборони та під загрозою жорстокого покарання… Дякую нескореному Володимирові Балуху за його лист та ще більше – за мужність», - написав глава держави на своїй сторінці у Facebook.

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Порошенко пообіцяв продовжити роботу зі звільнення Балуха та інших політв’язнів Кремля.

«Ми продовжимо нашу боротьбу за звільнення всіх українських заручників, які знаходяться в РФ, тимчасово окупованих Донбасі та Криму. І ми не припинимо цю боротьбу. Робив і робитиму все, щоб наблизити ту мить, коли матиму змогу потиснути Вашу руку на вільній українській землі», - додав президент.

Як відомо, 22 червня Балух написав листа президенту України, в якому висловив надію, що цивілізований світ візьме до уваги «гіркий досвід історії» і зупинить агресивні дії Росії.

Балух зазначив, що практика терору, яку "неодмінно використовують правителі 1/7 частини суші планети Земля", як виявляється, найбільш живуча з усіх політичних "традицій", незалежно від кольору прапора над Кремлем.

"Але найбільше я хотів би вберегти Україну від скочування до" дзеркальної "відповіді на дії агресора! Зла на благо не буває", - написав активіст.

Довідка УНІАН. ФСБ Росії затримала Балуха 8 грудня 2016 року, стверджуючи, що нібито на горищі його будинку знайдено 90 патронів і кілька тротилових шашок.

Захист Балуха і правозахисники заявляють, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію - через прапор України, який був у дворі його будинку.

Підконтрольний Росії «суд» у Криму визнав Балуха винним у зберіганні боєприпасів і засудив його до 3 років і 5 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні, а також штрафу в розмірі 10 тис. рублів (близько 4,6 тис. грн).

Другу справу щодо активіста порушено через заяви начальника ізолятора тимчасового тримання в селищі Роздольне Валерія Ткаченка, який стверджує, що Балух нібито його побив. При цьому сам активіст і його захист заявляють, що це Ткаченко напав на нього.

Балух 19 березня оголосив голодовку.

15 червня Балуху стало зле із серцем під час засідання підконтрольного РФ так званого «Роздольненського райсуду».

22 червня адвокат повідомив, що активіст відмовився від сухарів і почав вживати лише воду.