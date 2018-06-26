Адвокат Сенцова: російська колонія не готується етапувати режисера

Сенцов сидить у колонії – колонія нічого не знає про те, щоб його готувати до етапу.

Колонія в російському місті Лабитнангі не готується до етапу ув’язненого там українського режисера Олега Сенцова.

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Про це повідомив Крим.Реалії його адвокат Дмитро Дінзе. «Мені інформацію ніхто не дає. Зі мною ніхто не зв’язувався з цього приводу. Якщо буде щось відбуватися, то людину мають спочатку якось етапувати, як це робили з [Надією] Савченко та [Геннадієм] Афанасьєвим (засудженими в Росії, але яких помилував російський президент Володимир Путін – ред.) у СІЗО, а із СІЗО вже етапували до України. Він сидить у колонії – колонія нічого не знає про те, щоб його готувати до етапу. Усе тихо, спокійно», – сказав Дінзе.

Засуджений до 20 років позбавлення волі Сенцов 14 травня розпочав голодування з вимогою звільнення всіх утримуваних Москвою українських політв’язнів.

Український омбудсмен Людмила Денісова з 15 червня перебуває в Росії, але наразі їй відмовляють у зустрічах з ув’язненими там українцями.

Загалом, за даними правозахисників, у Росії й анексованому нею Криму утримують близько 70 українських політв’язнів.

Як повідомляв УНІАН, генеральний секретар Ради Європи подав офіційне прохання президенту Росії Володимиру Путіну про помилування Олега Сенцова. У Кремлі заявили, що цей лист не є підставою для помилування засудженого в Росії режисера.